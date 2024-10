El gobierno de Javier Milei eliminará la moratoria previsional en 2025

“La moratoria finaliza el 23 de marzo del año próximo y no está previsto en el Presupuesto (nacional 2025), ya que no está contemplado ni ese gasto ni ingreso, con lo cual estimamos que no es voluntad del gobierno su prórroga”, dijo de los Heros ante una consulta de la diputada de Unión por la Patria (UP), Julia Strada, según consignó el sitio EldiarioAR.