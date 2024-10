Los escollos que deberá superar Atlético Tucumán si quiere llegar a la Copa Sudamericana

De cara a esta verdadera maratón de juegos, Sava dispondría de casi el plantel completo a su disposición, con excepción de Gino Peruzzi, que por lo menos se perdería el juego ante Rietra; es que el ex Vélez se recupera de una lesión en el talón, pero no pudo participar de los últimos dos ensayos por un cuadro gripal. De igual forma, de no mediar inconvenientes, el lateral podría reaparecer la próxima semana cuando se enfrente al “Granate”.