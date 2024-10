Casación rechazó un recurso de Cristina Kirchner para apartar a un juez de la causa Vialidad

Los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos argumentaron que el recurso no procede porque no se trata de una "sentencia definitiva" ni de una situación equiparable. Además, señalaron que no se presentó una cuestión federal o un caso de arbitrariedad que justifique la intervención de la Corte Suprema, siguiendo la doctrina establecida por el máximo tribunal.