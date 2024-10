Emiliano Yacobitti: “Si se aprueba este Presupuesto, las universidades no van a poder abrir”

"No van a poder abrir”

“Si el Gobierno -resaltó Yacobitti- logra llevar adelante el presupuesto que propuso, no tengo dudas que las clases el año que viene no se van a poder dictar. Si se aprueba con la mitad de lo que pidió el Consejo Interuniversitario Nacional, no tengas duda de que las universidades el cuatrimestre que viene no van a poder abrir”, aseguró.