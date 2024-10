Se conocieron nuevos detalles sobre el estado de salud de Jorge Lanata

En esta misma línea, Marcovecchio sentenció, firme: "Yo lo que no quiero en este momento es más despelote" pero dejó en claro que "no tendría que haber pasado lo que paso hoy a la mañana". "Me parece que no era el espíritu, de tomar decisiones conjuntas que valga la redundancia, lo pedí explícitamente", aclaró.