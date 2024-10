El retiro de Nadal, un paso más hacia el cierre de una etapa inolvidable

Finalmente, perdió la batalla contra su propio físico; ese que lo hizo padecer sus últimos dos años de carrera en los que jugó apenas 24 partidos y que no le permitió retirarse como hubiese querido. “Han sido años difíciles estos dos últimos, especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones”, dijo en el video a través del cual anunció su decisión.