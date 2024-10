Tucumán de Gimnasia y Monteros Vóley se alistan

La temporada 2024/2025 de la Liga de Vóley Argentina contará con menos equipos, pero no por eso será menos atractiva, ya que por primera vez en la historia todos los partidos serán televisados. Los equipos tucumanos lo entendieron así y se esforzaron para no correr el mismo destino que UPCN de San Juan, Once Unidos de Mar del Plata (ambos por diferencias con la dirigencia) y Policial de Formosa (por razones presupuestarias), quienes no formarán parte de la competencia.