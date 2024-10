Pamela David rompió en llanto al recordar la muerte de su hermano: “Esa batalla la perdí”

En ese camino de lucha constante, hubo una persona que estuvo mucho a su lado. “Yo le voy a agradecer eternamente a Malena Galmarini, ella se involucró mucho con esto, me ayudó y me acompañó y logramos internarlo. Después lo sacás y te das cuenta que no es tan fácil, no es tocar un botón”, continuó contando desde la experiencia. “Mientras tanto, gobiernos y gobiernos que no hacen nada”, finalizó.