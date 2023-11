El polémico posteo de Pamela David luego del triunfo de Javier Milei: “Deseo con el corazón que no cumpla con nada”

En su mensaje, la conductora de América TV dejó en claro que el Presidente electo no es de su agrado, lo criticó y deseó que no cumpla con muchas de sus propuestas de campaña. Rápidamente en las redes sociales los usuarios no tomaron sus palabras de forma positiva, muchos interpretaron que la conductora deseaba que el libertario fracase en su gobierno y salieron a su cruce.