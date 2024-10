"Los diputados deberían explicar a cambio de qué modificaron sus convicciones", dijo Cano

“Miles de tucumanos se movilizaron en una multitudinaria marcha para defender la Universidad Pública. La universidad no es solo una institución académica, es un pilar fundamental de la sociedad argentina”, sostuvo. "Defender la educación pública es defender la igualdad de oportunidades. Sin educación, sin universidad pública, no hay futuro posible para el país. No existe proyecto político o económico que pueda justificar su desmantelamiento", subrayó Cano.