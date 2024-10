Son amigos desde chicos, volvieron a correr juntos después de muchos años y ganaron el Transmontaña 2024 de enduro

“No pudimos entrenar mucho el circuito porque me costaba un poco viajar para acá. Fui un fin de semana antes para reconocerlo y justo Martín se enfermó así que no pudo entrenarlo con él y lo hice con su hermano”, reveló Kútulas. “Él no había corrido nunca en San Pedro, así que me dijo que le comente un poco cómo era el tema”, acotó al respecto Mercado.