Desde EEUU, una tucumana cuenta cómo vive la llegada del huracán Milton: "Por ahora, solo viento y tranquilidad"

En comunicación telefónica con LA GACETA, la joven dijo que, si bien la tormenta ha generado preocupación en algunas áreas, la situación en Miami es relativamente tranquila hasta el momento. "Acá no es tan grave. Hay mucho viento, pero por ahora no más que eso. Se esperan lluvias para la noche, pero no es nada fuera de lo común", comentó.