Scaloni opinó sobre la polémica con Bielsa en Uruguay: “Ojalá se pueda resolver”

Scaloni también contó cómo maneja su día a día desde que logró el título mundial en Qatar 2022. “Nosotros intentamos decirles a los jugadores y a nuestro grupo que al final nosotros somos solo entrenador y jugador del fútbol. No somos más que eso. No por ser campeón del mundo yo me voy a sentir superior a otro o que el otro me vea como que soy extraterrestre”, consignó.