Piden hallar a los asesinos del hombre atacado en El Abasto

“Las personas que estaban ahí nos dicen que no recuerdan bien lo que pasó o quiénes eran los asesinos porque estaban alcoholizados o no habían prestado suficiente atención. Su amigo nos dijo que en ese momento estaba sin los anteojos entonces no pudo dar una descripción física de ellos”, explicó Gerardo. Respecto de las cámaras de seguridad contó que hay una que registra al automóvil pero que, a simple vista, no puede visualizarse con claridad la patente.