Fabiola Yáñez debía entregar hoy su celular a la Justicia, pero no lo hizo

Como Yáñez no aparecía, la fiscal española encargada del caso concurrió al domicilio de la ex primera dama junto con un equipo especial de violencia de género. Tras encontrarla en su departamento, según reconstruyeron las fuentes de la querella al diario La Nación, la fiscal y la ex primera dama “coordinaron” la entrega del dispositivo para hoy o mañana.