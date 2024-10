El DT finalista de Champions que se postuló para dirigir Boca: “No tengo problema”

“Yo sí, yo no tengo problema”, aseguró Cúper, consultado por la posibilidad de dirigir a Boca. Sin embargo, aclaró que no está tan al tanto de lo que sucede en el fútbol argentino. “Lo que pasa es que, cuando yo estoy trabajando, no le presto demasiada atención al fútbol argentino. Miro a la Selección Argentina, por ahí algo de Boca y River, de Lanús y sigo a Ferro”, señaló en una entrevista radial.