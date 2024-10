Los errores propios alejan a Atlético Tucumán de su sueño copero

No hay peor enemigo que aquel que no se puede controlar. Ese que no tiene ningún antídoto ni siquiera para contrarrestar. Y la lluvia fue anoche el peor rival. Para Atlético Tucumán y para Tigre. Y eso que la cancha aguantó muy bien. La inversión en el trabajo de Martín Aciar dio sus frutos y por eso los 90 minutos se jugaron sin problemas.