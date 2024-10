Juan Travnik: “La foto es una huella lumínica del pasado”

- Reconozco que fui reportero gráfico pocos años, pero para lo que preguntas no hay una receta absoluta. Uno debería estar en el espacio donde se desarrolla la mayor violencia, en esa línea, lo más cercano de los palos. No he sido muy hábil en eso. La pelea en la calle es como el juego del gato y de ratón y uno debe correrse para no recibir los palos. A veces la fotografía se lee como algo que la imagen no dice.