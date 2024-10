El sueño que tiene Renzo Tesuri y que vuelve locos a los hinchas de Atlético Tucumán

El fin de semana que viene se correrán los 21K LA GACETA y ante la invitación a participar, debido a que el “Decano” tendrá el fin de semana libre por la fecha FIFA, no duda en agradecer pero aclara: “Yo todo lo hago seriamente. Para participar de un evento así necesito varias semanas de entrenamiento, no me gustan hacer las cosas a medias. Pero si estamos aquí con mi familia no descarto darme una vuelta para curiosear”, responde entre risas el volante.