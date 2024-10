La tendencia negativa que arrastró San Martín de San Juan desde la derrota en La Ciudadela

Una nueva pálida para San Martín de San Juan. En su visita a Floresta, el “Verdinegro” cayó 4-0 frente a All Boys y complicó por completo sus chances de clasificación a la final de la Primera Nacional. Sin embargo, el golpe no fue consecuencia de la última fecha, sino que fue una enfermedad que no pudo superar desde la derrota frente a San Martín en la fecha 30. Tanto es así que desde aquel duelo solo sumó seis unidades de las 18 posibles.