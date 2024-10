Pareceres: eclipses de sol

Los eclipses son fenómenos astronómicos que se repiten, pero no son periódicos y no siempre se pueden ver en el mismo lugar. Cuando la Luna, la Tierra y el Sol están alineados, se dice que es un eclipse de Luna. Si la Luna está entre la Tierra y el Sol, es un eclipse de Sol. Los eclipses pueden ser totales, parciales, etc. Los de Luna se pueden ver en una zona más amplia que los de Sol.