Una kinesióloga apuntó contra Luis Suárez, tras sus declaraciones en contra de Bielsa: “Hipócrita”

“Hoy la hipocresía me supera... Luis, no te olvides de que cuando llegaste a Nacional teníamos orden TODOS de no saludarte, de no mirarte y de no pedirte fotos. No me lo contó nadie. Lo viví…”, disparó Mayra Jakimczuk, que fue parte del cuerpo técnico del plantel femenino del “Bolso” en el momento en que Suárez volvió al club uruguayo.