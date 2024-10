Chilavert apoyó a Luis Suárez y lanzó una crítica feroz contra Marcelo Bielsa

“Chila”, de este modo, reconoció que nunca tuvo una buena relación con Bielsa. “Generalmente cuando no salen los resultados, utiliza palabras muy ofensivas. Por eso me peleé con él. A un compañero lo trató de cobarde. Yo le dije: ‘Acá no hay ningún cobarde. Este plantel ganó todo y usted no ha ganado nada’. Ahí empezó el lío y en ese momento me separó", explicó.