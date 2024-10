Francos cruzó a Mauricio Macri: "Tiene que preguntarse cuánto se gasta y no si come milanesas o no"

Una dura respuesta

Luego del trascendido, Francos fue tajante contra Macri. "No es la forma en que yo encararía el tema. No diría si tengo que comer o no milanesas y si tengo que buscar acuerdos comiendo milanesas o no. Lo que yo diría es 'qué dice la ley de financiamiento universitario, cuánto se gasta hoy, cuáles son los recursos que se piden", insistió.