Un referente de la Selección habló de su posible llegada a River: “Miro todos los partidos”

“Una vez que finalice el contrato se verá que será de mi futuro. No quiero ilusionar a la gente porque sino me cagan a puteadas pero saben que soy hincha”, remarcó Nicolás Otamendi en una entrevista televisiva. El defensor central de Benfica, reconocido simpatizante “Millonario”, ya expresó en otras oportunidades sus ganas de vestir la camiseta de la banda, aunque aclaró que no hay nada formal.