Sava mira de reojo a Tigre; mientras Atlético Tucumán se vuelve cada vez más internacional

Borda Arauz se suma a una larga lista de jugadores del “Decano” que en los últimos años fueron convocados para diferentes categoría de selecciones nacionales. En la misma se destacan Tomás Cuello, Ignacio Maestro Puch y Enrique Maza para la Sub 20 (los primeros dos) y Sub 17 de Argentina. En tanto que el tucumano Braian Mamaní también fue convocado a la selección del altiplano de su categoría; es más, hasta jugó un torneo Sudamericano Sub 15.