Exportaciones: crean un organismo para conocer los estándares y normativas internacionales

Estas medidas deben contemplar las realidades locales y cumplir con la normativa de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y, en particular, no deben constituir un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en los que "prevalezcan las mismas condiciones" ni "una restricción encubierta al comercio internacional". Por este motivo, Argentina cuestiona en los distintos foros las medidas unilaterales que no estarían acorde a estos principios.