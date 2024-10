Jaldo pide que se averigüe si otros utilizaron el agua robada

El dirigente tranqueño también se mostró molesto por las repercusiones que generó el caso. “Realmente no se dimensiona su gravedad. No solo no les hace bien a todos los tucumanos, sino que además le provoca un grave daño a la citricultura. Si bien es cierto que la última palabra la tiene la Justicia, no tengo dudas de que se debe aplicar la máxima sanción”, finalizó.