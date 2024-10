Facundo Sava sonríe: la buena noticia que recibió Atlético Tucumán

Lo que deberá resolver en estos días el DT es quien ocuparía el carril derecho contra Tigre; Breitenbruch o Moisés Brandán son las opciones; el ex Arsenal e Independiente no tuvo un buen partido y terminó siendo reemplazado y más allá que no haya sufrido una lesión muscular, tendrá que hacer bien los deberes durante la semana para sostenerse en el puesto.