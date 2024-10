Los Leones de Rey le apuntan al Top-4 mundial

Rey sabe entonces que no se puede andar con cuestiones menores con respecto a esa rica historia que lo tuvo a él como protagonista también. “Trato de replicar lo que fue mi carrera de jugador, pero como entrenador. Por eso fui a dirigir a España y Holanda para traerme la mayor cantidad de herramientas posibles y estar preparado en caso de que me tocara la oportunidad”, relató Rey. “Quiero darle a los chicos, lo que a mí me tocó vivir”, deseó el DT.