Aprendiendo de Medellín: un sueño para transformar a Tucumán

Una ciudad inclusiva

La meta de este sistema no es solo mover personas, sino integrar. “Si una familia gasta más del 10% de sus ingresos en movilidad, esa ciudad no es inclusiva”, nos explicó Santiago Uribe, un antropólogo local que nos desglosó las políticas públicas detrás de este éxito. Pero no es solo movilidad: cada estación del Metro es un espacio de formación cívica, donde la limpieza, el respeto y la consideración hacia los demás son parte del día a día de los usuarios.