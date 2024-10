Medellín, un ejemplo que inspira para proyectar el futuro de los tucumanos

Medellín cuenta con 1.100 espacios deportivos que no solo están dedicados a la práctica del deporte, sino que también cumplen una misión profunda: transmitir valores y construir una cultura ciudadana basada en el respeto y la convivencia. Los agentes promotores del Inder están presentes en cada rincón de la ciudad, no solo coordinando actividades, sino formando a los jóvenes en competencia sana, disciplina y respeto. Son verdaderos guardianes, no solo del espacio público, sino del futuro de Medellín.