Una experta en desinformación sugiere a los jóvenes: "Toquen el mundo que los rodea"

"Fui adoptada y crecí en los Estados Unidos siendo colombiana, pero no veía ninguna representación de quién era yo en los sitios donde me informaba", recordó. "La televisión, los diarios, ninguno reflejaba mi identidad. A medida de que crecía y de que mi sentido de la identidad comenzaba a formarse, sentí una desconexión profunda. No me veía reflejada en mi familia, y tampoco me veía afuera", apuntó.