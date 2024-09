Aseguran que es "inminente" una operación terrestre israelí en Líbano

Una fuente estadounidense señaló que Tel Aviv ha informado a Washington sobre las incursiones en curso pero no les ha facilitado un cronograma sobre los planes para una operación terrestre de mayor amplitud. Estados Unidos no ha pedido a Israel que detenga todas sus operaciones en Líbano y no contempla hacerlo porque apoya el derecho del Estado hebreo a defenderse, según la misma fuente, citada por el sitio Euronews.