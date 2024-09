San Martín de Tucumán mira de reojo la posible clasificación anticipada a la final: ¿qué ventajas e inconvenientes le daría?

Lautaro Fedele viene siendo titular en los últimos dos partidos y asegura que no sería negativo clasificar con tres fechas de antelación. “Sería muy positivo”, advirtió. “Nos lo propusimos desde el inicio del torneo y, si lo logramos, sería magnífico para todos. No sé qué decir porque aún no estamos clasificados, pero si lo logramos no creo que haya contras. Nos prepararemos partido a partido para llegar y competir de la mejor manera”, añadió el exjugador de Defensa y Justicia.