Franco Colapinto elogió a Williams por llevarlo a la Fórmula 1: “Espero demostrar que merezco mi asiento”

“James (Vowles) ha sido muy abierto y tomó un riesgo muy grande, hizo una gran apuesta y mucha gente no estaba seguro de ello”, dijo el pilarense que lleva tres carreras en la “Máxima”. “Espero poder demostrar que merezco mi asiento aquí, me merezco estar en la F1 y poder dar esa confianza que James me dio al ponerme en el asiento”, indicó.