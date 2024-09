San Martín de Tucumán le respondió a Atlético, por el título de 1960

“La chicana de San Martín a Atlético es parte del folclore del fútbol. Cabe aclarar que el título de Atlético es un campeonato regional, es decir, no organizado por la AFA, por lo tanto, no tiene validez como título oficial a nivel nacional. De la noche a la mañana esas estrellas ya no están más y la remplazan por la de 1960. Considero que a la gastada se la ocasionan ellos mismos”, aseguró Gabriel Fontana.