La Agencia Mundial Antidopaje pidió una fuerte sanción contra el número uno del mundo de tenis por doping positivo

Para la Agencia Mundial Antidopaje, la conclusión de la ITIA de que no hubo culpa ni negligencia por parte del italiano no es correcta. Por eso, pidió una sanción de entre uno y dos años para Sinner. Además, el ente aclaró que no solicita la descalificación de ningún resultado, salvo los que ya fueron decididos por la ITIA (Sinner perdió los puntos y el premio económico de los torneos que disputó en la fecha en que dio positivo).