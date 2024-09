Mente y cuerpo bien cuidados para sonreír en los 21K LAGACETA

Para completar los 21K LA GACETA, no hay otra fórmula más que entrenarse. “En la carrera no hay evento extraordinario por eso hay que llegar preparado”, especificó Bossi que puso como ejemplo la experiencia de los rugbiers que se accidentaron en la cordillera de Los Andes en 1972. “Hicieron algo extraordinario porque si no lo hacían se morían. En una carrera como ésta, la preparación es fundamental. A la cabeza no se la puede engañar”, sentenció Bossi.