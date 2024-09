Cómo será la primera edición del Martín Fierro de Cine

A diferencia de la última edición, decidieron hacer un cambio en la organización y no se servirá comida, por lo que no habrá mesas. “Va a ser en el auditorio y eso va a hacer que sea todo más serio, no tantas idas y vuelta de mesas, más respetuoso para la persona que recibe el premio y agradece”, detalló, destacando que esta será la primera entrega que realizará Aptra.