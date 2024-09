Los alarmantes números de la pobreza le plantearon un nuevo desafío a la gestión de Javier Milei

Para Estrade, estás cifras no pasan desapercibidas para la gestión libertaria y a partir de esto se puede entender que más allá de las medidas de ajuste implementadas, la política social del Gobierno se apuntaló en un aumento sostenido de la Asignación Universal por Hijo. “El Aumento de la AUH no quita que no vas a tener niños pobres, porque, a veces, con $85000 no haces nada. Pero siempre, con todos los gobiernos, ha sido tremendamente baja”, señaló.