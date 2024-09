"Goyo" García: "Estoy sintiendo emociones que tenía dormidas en mi corazón"

El jueves volvió a Tucumán especialmente para participar en los festejos por el aniversario de Atlético. “Realmente me sorprendió la invitación, porque no pensaba que se iba a legalizar el título a aquel campeonato de campeones que ganamos en Tres Arroyos en los años sesenta. Estamos en 2024, han pasado 64 años. Entonces, no me imaginé ni esto ni el recibimiento que tuve de la gente de Atlético”, dijo “Goyo” en medio de los festejos por el 122° aniversario del “Decano”.