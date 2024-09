Hugo Ginel: "¿Quién puede estar preparado para recibir un regalo así?"

Cuando se le pregunta si le queda algo pendiente en el fútbol, Ginel responde con honestidad: “Toda mi vida he tratado de mantener el equilibrio. Nunca me entusiasmó nada sobremanera. Lo que hice, ya lo hice, y soy un agradecido de todo. Siempre digo que no me va a alcanzar una vida más para devolver todo lo que me dio el fútbol”.