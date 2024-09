Sean Combs, magnate del hip-hop, es detenido por denuncias de tráfico sexual y extorsión

Según The New York Times, los abogados de Combs presentaron a los freak offs como "encuentros consentidos" que, si bien podía escandalizar a algunas personas, no implicaban agresión sexual ni “fuerza, fraude o coacción”. Por estos hechos, Combs enfrenta la posibilidad de recibir una sanción mínima de 10 años de prisión.