“Si no ganás, te matan”, la advertencia para “El jockey”

“Para mí esto es como una primera película y, a partir de ahora, no vuelvo para atrás. Quiero filmar cada vez mejor y sólo pienso en mejorar, pero no para complacer al empresario que venga con expectativas de alfombras rojas o que el Excel le dé a su favor”, explicó ya al frente de su nueva productora, Rei Cine, que debuta con “El jockey” pero que ya tiene otros proyectos, con la independencia de no estar atada a los grandes estudios y sus condiciones.