La CGT confirmó que se sumará a la segunda marcha federal universitaria

Además, le pidió a los diputados y diputadas que "no traicionen a los trabajadores". "Ojalá que aquellos diputados y diputadas que tienen una oportunidad histórica de darle el aumento que merecen los trabajadores y trabajadoras de la educación no los traicionen. Muchos de ellos legisladores han llegado por el voto de esos trabajadores. Les pedimos que recapaciten y no le den la oportunidad de vetar el aumento", expresó.