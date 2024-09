"La palabra clave es pasión": la lección de un ejecutivo bancario para quienes inician su carrera

Según su criterio, es fundamental tener una convicción firme: un norte claro permite llegar a destino, aunque muchas veces los caminos no sean los esperados. Nicolás aconseja a los jóvenes no preocuparse si el primer trabajo no es el ideal, sino verlo como una oportunidad para descubrir nuevas habilidades y áreas de interés. "La palabra clave es pasión. A medida que avancés, vas a ir redescubriendo en qué querés especializarte y cómo podés crecer profesionalmente", asegura.