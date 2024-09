La impactante rutina de entrenamiento de Mike Tyson que sorprendió a un reconocido conductor

“58 son 58, no importa lo que tomes y lo que te estés haciendo”, apuntaló Rogan, que igualmente apoyó la decisión de Tyson de volver al ring. “Desearía que no lo hiciera. Pero, ¿qué, va a vivir para siempre? No, no va a vivir para siempre. Tal vez quiera una oportunidad más. Tal vez su cuerpo pueda hacer una pelea más”, cerró.