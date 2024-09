"Hasta que no terminemos el protocolo, no habría fiestas electrónicas", afirmó la fiscal Pedicone

La fiscal confirmó que, por el momento, no se realizarán fiestas electrónicas. "Este fin de semana no habrá ninguna fiesta, y las próximas se llevarán a cabo únicamente cuando el protocolo y el registro estén listos y aprobados por el gobernador", aseguró Pedicone. Si bien algunos empresarios esperaban reanudar los eventos en dos semanas, la fiscal advirtió: "No lo daría como un plazo categórico. Estamos trabajando para lograr acuerdos rápidos, pero hasta no tener todo listo, no se autorizarán más fiestas electrónicas".