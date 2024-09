Los Piojos agotaron entradas y suman cinco shows en La Plata: ¿cuándo serán las nuevas fechas?

En ese contexto, ninguno de los músicos originales de la formación se manifestó al respecto, al menos públicamente. Hasta que el bajista fundador, Micky Rodríguez, realizó un duro posteo anunciando que no será parte de la vuelta. Soy uno de los fundadores de Los Piojos y no participé en ninguna decisión. Ninguna. Creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados", manifestó el músico actualmente radicado en el interior de Córdoba.